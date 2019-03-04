Названы регионы с худшими кредитоплательщиками
Ингушетия заняла первую строчку в рейтинге регионов России по числу просроченных задолженностей по кредитам. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».
Помимо Ингушетии, лидерами антирейтинга стали жители Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северная Осетии и Адыгеи. Согласно исследованию, данные республики лидируют по числу просроченных задолженностей по кредитам.
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По имеющейся информации, самые дисциплинированные кредитоплательщики проживают в Севастополе, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Крыму.
Исследование было проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА «Новости». Рейтинг составлялся на основе данных российского Центробанка за 2018 год.
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