Захарова заявила о связи «дела Скрипалей» и «катастрофы» с Brexit

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Комсомольская правда» отметила, что «всплески» в расследовании «дела Скрипалей» выпадали на период наиболее сложных дискуссий по выходу Британии из ЕС.

По ее словам, обсуждение отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери стало для премьера Великобритании Терезы Мэй «прекрасным способом отвлечь внимание» от провала в переговорах с Брюсселем о сделке по Brexit.

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«Ситуация катастрофическая: шаги правительства Мэй не устраивают ни внутреннее сообщество, ни международное», — заявила Захарова.

Она также высказала мнение, что «демонизация России» соответствует интересам не только Лондона, но и Вашингтона.

Ранее Захарова назвала «трагикомической» годовщину инцидента в Солсбери.