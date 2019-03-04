Захарова заявила о связи «дела Скрипалей» и «катастрофы» с Brexit
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Комсомольская правда» отметила, что «всплески» в расследовании «дела Скрипалей» выпадали на период наиболее сложных дискуссий по выходу Британии из ЕС.
По ее словам, обсуждение отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери стало для премьера Великобритании Терезы Мэй «прекрасным способом отвлечь внимание» от провала в переговорах с Брюсселем о сделке по Brexit.
«Ситуация катастрофическая: шаги правительства Мэй не устраивают ни внутреннее сообщество, ни международное», — заявила Захарова.
Она также высказала мнение, что «демонизация России» соответствует интересам не только Лондона, но и Вашингтона.
Ранее Захарова назвала «трагикомической» годовщину инцидента в Солсбери.