WSJ сообщила о скорой торговой сделке между США и Китаем

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Переговоры Пекина и Вашингтона по торговой сделке находятся на финальной стадии, уже в конце марта стороны могут объявить о достижении соглашения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные о ходе переговоров источники.

По данным издания, Китай согласен понизить тарифы и другие ограничения на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную и другую продукцию из Соединенных Штатов. США, в свою очередь, подумывают об отмене большинства, или, возможно, даже всех санкций, которые были наложены на товары китайского производства в прошлом году.

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При этом источники отмечают, что некоторые противоречия между сторонами остаются. Они также предупредили о том, что представителей США и Китая могут подвергнуть критике на родине из-за «слишком выгодных» для противоположной стороны условий.

Предполагается, что сделка приобретет форму в ходе переговоров Пекина и Вашингтона в феврале, которые пройдут в американской столице.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.