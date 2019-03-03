Times: евроскептики поставили Мэй условия по сделке с ЕС

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Евроскептики-консерваторы из группы European Research Group (ERG) предложили премьер-министру Британии Терезе Мэй условия, при которых они согласились бы поддержать ее проект сделки по Brexit на парламентском голосовании. Об этом пишет The Sunday Times.

По информации газеты, восемь законодателей подготовили документ, в котором изложили требования, без выполнения которых они не будут поддерживать проект сделки, согласованный Мэй с представителями Евросоюза (ЕС).

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Отмечается, что предложения евроскептиков связаны с вопросами статуса границы Северной Ирландии после наступления переходного периода Brexit. Политики настаивают, что в проекте сделки должны содержаться «четко сформулированные, юридически подкрепленные положения» по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что парламент Британии одобрил поправки по Brexit.