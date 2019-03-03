«Добывать и производить»: премьер Украины о задачах в области энергетики

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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман рассказал об основных задачах страны в энергетической сфере. Видео с выступлением министра опубликовано в его фейсбуке.

«Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее», — заверил Грйосман.

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Он также выразил уверенность, что страна может стать полностью независимой от зарубежных поставок газа.

Гройсман добавил, что украинским властям удалось «разрушить закрытый клуб в энергетике».

Ранее Гройсман раскритиковал «Укргаздобычу» за срыв плана по добыче газа.