«Добывать и производить»: премьер Украины о задачах в области энергетики
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман рассказал об основных задачах страны в энергетической сфере. Видео с выступлением министра опубликовано в его фейсбуке.
«Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее», — заверил Грйосман.
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Он также выразил уверенность, что страна может стать полностью независимой от зарубежных поставок газа.
Гройсман добавил, что украинским властям удалось «разрушить закрытый клуб в энергетике».
Ранее Гройсман раскритиковал «Укргаздобычу» за срыв плана по добыче газа.