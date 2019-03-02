Трамп оценил шансы КНДР на светлое экономическое будущее

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея может рассчитывать на светлое экономическое будущее в том случае, если не будет проводить ядерных испытаний, передает Reuters.

Американский лидер также пообещал, что уговорит другие страны оказать помощь КНДР, «если все выйдет как надо».

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«У Северной Кореи невероятное, блестящее экономическое будущее, если они заключат сделку, но у них нет экономического будущего, если у них будет ядерное оружие», — сказал Трамп.

Он отметил, что отношения с Северной Кореей кажутся ему «очень, очень крепкими».

Данное заявление президент США сделал в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий.

Ранее сообщалось, что Трамп увидел недостатки в слишком сильном долларе.