Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

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В пресс-службе Минюста России заявили, что российская сторона не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.

Минюст намерен предпринять меры для обеспечения защиты интересов России.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» будет требовать $8 млрд от России.