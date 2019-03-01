Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»
В пресс-службе Минюста России заявили, что российская сторона не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Россия в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также подчеркнули, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.
Минюст намерен предпринять меры для обеспечения защиты интересов России.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» будет требовать $8 млрд от России.