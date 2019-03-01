В «Нафтогазе» заявили о победе в разбирательстве с «Газпромом»

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«Нафтогаз Украины» получил решение арбитража в Гааге, где рассматривался вопрос об утраченных в Крыму активах. Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев в ходе брифинга.

По его словам, решение суда является положительным. Российская стороны была признана виновной в потере активов «Нафтогаза» в Крыму.

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Он также уточнил, что со стороны компании были заявлены требования по компенсации на $5 млрд. Однако сумма возмещения убытков будет предметом отдельных слушаний, и на данный момент она еще не определена.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» на $200 млн. Также было объявлено, что «Нафтогаз» собирается начать взыскание долга с «Газпрома» в Люксембурге.