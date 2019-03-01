<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12123841/RIAN_5542157.HR-pic905-895x505-16303.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о налоговом маневре в сфере нефти, передает ТАСС.

Он заявил, что для Минска в этом вопросе нет проблемы.

«Мы переживем этом налоговый маневр. Мы купим на рынке нефть, на нем хватает нефти, вопрос в цене», — отметил Лукашенко.

Реклама

Ранее сообщалось, что Минфин ответил Белоруссии на желание компенсации за налоговый маневр.

Минск планировал получить от Москвы около $310 млн компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере в 2019 году.