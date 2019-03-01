Лукашенко высказался о налоговом маневре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о налоговом маневре в сфере нефти, передает ТАСС.
Он заявил, что для Минска в этом вопросе нет проблемы.
«Мы переживем этом налоговый маневр. Мы купим на рынке нефть, на нем хватает нефти, вопрос в цене», — отметил Лукашенко.
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Ранее сообщалось, что Минфин ответил Белоруссии на желание компенсации за налоговый маневр.
Минск планировал получить от Москвы около $310 млн компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере в 2019 году.