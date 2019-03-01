Опрос: большинство немцев поддерживают строительство «Северного потока — 2»

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56% жителей Германии положительно относятся к строительству российского газопровода «Северный поток — 2», пишет Hannoversche Allgemeine со ссылкой на опрос, проведенный институтом общественного мнения YouGov.

В издании рассказали, что против реализации проекта высказались 16% жителей ФРГ, а еще 27% воздержались от ответа.

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Отмечается, что в опросе приняли 2058 жителей страны. География интервью не уточняется.

Ранее другой опрос показал, что более 70% жителей ФРГ поддерживают строительство «Северного потока — 2».