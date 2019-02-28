Арбитраж обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

Арбитражный суд Ставропольского края постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти» о взыскании с Украины $144 млн по делу о потере активов российской компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося в зале судебного заседания.

«Признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29.07.2014 года Международным коммерческим арбитражем <...> по иску ПАО «Татнефть имени Шашина» к Украине», — огласил решение судья.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Украины о прекращении производства по заявлению «Татнефти».