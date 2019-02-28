Калви сделал предложение по закрытию уголовного дела

На заседании суда основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви предложил заявившему на него в ФСБ миноритарному акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову продать спорные акции компании IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело, передает ТАСС.

По его словам, продажа акций опровергнет выдвинутые против него обвинения.

Реклама

«Меня обвиняют в том, что я завысил стоимость акций IFTG с 600 тысяч рублей до 2,5 миллиарда, но есть один надежный способ проверить это обвинение — продать эти акции на рынке. И я убежден, что банк «Восточный» получит за них 2,5 миллиарда или больше. После этого не останется никаких вопросов», — заявил Калви.

Ранее Юсупов сообщил, что общая сумма исков ряда акционеров банка «Восточный» к инвестиционному фонду Baring Vostok в полтора раза выше размера его требований к банку.