Зеленский встретился с постпредом МВФ на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский провел встречу с постпредом Международного валютного фонда на Украине Йостом Люнгманом, сообщает РИА «Новости».

Зеленсикй и Люнгман обсуждали перспективы сотрудничества Украины с МВФ.

Отмечается, что Зеленский проинформировал Люнгмана об основных положениях своей предвыборной программы и шагах в случае победы на выборах.

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Зеленский планирует шаги по искоренению коррупции, инициирование земельной реформы, обеспечение стабильности банковской системы и независимости работы Нацбанка Украины.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.