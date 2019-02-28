Путин поручил разобраться, почему не исполняются поручения по туризму

Президент России Владимир Путин поручил правительству выяснить, почему поручения по туризму не исполняются в срок. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с правительством, опубликованным на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации ... проанализировать причины неисполнения в установленные сроки ранее данных поручений Президента Российской Федерации, касающихся вопросов развития туризма, и представить предложения по их реализации», — говорится в поручении.

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Срок предоставления отчета по этому вопросу — до 31 марта.

Ранее Путин пообещал оценить работу каждого из членов правительства.