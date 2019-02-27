В Совфеде заявили, что США загнали себя в тупик антироссийскими санкциями

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий после того, как стало известно о внесенном в американский конгресс законопроекте об антироссийских санкциях. Об этом сообщает RT.

По его словам, Соединенные Штаты выбрали путь санкционных ограничений и теперь не могут с него свернуть. При этом требования американской стороны являются нереалистичными. Цеков заметил, что одним из требований является возвращение Крымского полуострова украинской стороне, что никогда не будет выполнено. Он подчеркнул, что США «попали под это неразумное решение» и вынуждены следовать по пути санкций.

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«Нам уже ни холодно, ни жарко от этих санкций. Они принимаются, чтобы создать предпосылки для новых санкций», — сказал Цеков.

Ранее сообщалось, что в США предложили новые антироссийские санкции.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.