Белоруссия запросила у России кредит на $600 млн

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Минск обратился к Москве с предложением о предоставлении государству кредита на $600 млн для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед Россией. Об этом сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, передает ТАСС.

По его словам, белорусская сторона находится в контакте с российскими коллегами по выработке проекта кредитного соглашения.

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«...но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято», — уточнил Ермолович.

Ранее, в октябре 2018 года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что российская сторона рассмотрит вопрос предоставления Белоруссии кредита в размере примерно $630 млн вместо запрашиваемого $1 млрд.