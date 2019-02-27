В «Восточном» рассказали о сумме исков к Baring Vostok

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Общая сумма исков банка «Восточный» к инвестиционному фонду Baring Vostok в полтора раза выше размера его требований к банку. Об этом рассказал ТАСС член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.

Он подчеркнул, что не может обсуждать детали и сумму исков, поскольку процедура разбирательства это запрещает.

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«Могу лишь сказать, что общая сумма наших исков к фонду Baring Vostok в международном арбитраже в полтора раза больше претензий фонда к нам, — отметил Юсупов.

По его словам, представителям фонда невыгодно обсуждать суть претензий к ним, а также к их действиям. В их интересах сделать так, чтобы дискуссия ушла в плоскость «придуманных ими претензий».

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали участие российского президента Владимира Путина в деле основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы.