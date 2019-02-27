Новак рассказал, как упростят подключение к газовым сетям

Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос о проблемах с подключением к газовым сетям.

«Правительством утверждена и на 80% реализована «дорожная карта», в соответствии с которой разрабатываются и принимаются нормативно-правовые акты, упрощающие и сами взаимоотношения между заявителем и организацией, которая обеспечивает подключение», — сказал Новак.

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По его словам, создание так называемых эталонных расходов на эти цели приведет к снижению стоимости подключения к газовым сетям.

Он также добавил, что в соответствии с «дорожной картой» разрабатывается единый портал электронных услуг, через который будут проходить все подключения.

Новак подчеркнул, что подобные сервисы уже есть в электроэнергетике.