Путин переименовал Минвостокразвития

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании министерства по развитию Дальнего Востока в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает РИА «Новости».

«Постановляю переименовать Министерство России по развитию Дальнего Востока в Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, возложив на него дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны России», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов на военные учебные центры.