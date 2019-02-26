Серийный выпуск МС-21 анонсирван в 2021 году

Серийное производство среднемагистрального самолета МС-21 планируется начать в 2021 году, заявил вице-премьер Юрий Борисов по итогам посещения этого предприятия, входящего в корпорацию «Иркут». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Иркутский авиационный завод способен выйти на производство более 100 лайнеров в год.

Реклама

«Хочу подтвердить, что мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство при всех тех сложностях, которые вам известны. Будем делать, будем напрягаться. Думаю, что все это посильно», — сказал Борисов.

Ранее сообщалось, что запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций.