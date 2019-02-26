Тимошенко: власти транспортируют российский газ на Украину «через Марс»
Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко рассказала, что Киев не прекращал покупать газ из России в последние пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По словам Тимошенко, Украина не прекращала покупку газа из России. Она подчеркнула, что у нее есть доказательства, что власти страны маскируют российский газ под европейский.
«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем», — сказала Тимошенко.
Она добавила, что между Европой и Украиной для этой цели созданы специальные закольцованные газопроводы.
Ранее Тимошенко заявила, что действующий президент страны Петр Порошенко в случае победы на выборах поднимет цены на бытовой газ на 43%.