Тимошенко: власти транспортируют российский газ на Украину «через Марс»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/835/12069835/RIAN_5686968.HR-pic905-895x505-79110.jpg">

Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко рассказала, что Киев не прекращал покупать газ из России в последние пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Тимошенко, Украина не прекращала покупку газа из России. Она подчеркнула, что у нее есть доказательства, что власти страны маскируют российский газ под европейский.

Реклама

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем», — сказала Тимошенко.

Она добавила, что между Европой и Украиной для этой цели созданы специальные закольцованные газопроводы.

Ранее Тимошенко заявила, что действующий президент страны Петр Порошенко в случае победы на выборах поднимет цены на бытовой газ на 43%.