Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при переходе на эскроу-счета

Переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к небольшому временному росту цен на жилье, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, при этом это нивелирует все риски для граждан.

«Не исключен временный небольшой рост стоимости с одной стороны, но, с другой стороны, это нивелирует все риски, которые сегодня имеют наши граждане, отдавая деньги застройщику», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

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Он высказал мнение, что переход на эскроу-счета сохранит на рынке недвижимости только застройщиков «с хорошим бэкграундом» и собственными средствами.

Ранее Силуанов рассказал о мерах по снижению ипотечных ставок.