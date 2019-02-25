В Кремле ответили на сообщения СМИ о мнении Путина по делу Калви

<img src="//img.gazeta.ru/files3/285/12187285/RIAN_5783404.HR-pic905-895x505-57483.jpg">

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, опроверг информацию о том, что российский лидер якобы высказывался на закрытых встречах о деле основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает «Интерфакс».

В агентстве напомнили, что ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на три источника, сообщало, что Путин якобы счел оправданным возбуждение дела против Калви. Отмечалось, что президент якобы счел невозможным игнорировать подозрение в хищении 2,5 млрд руб.

Реклама

«Однозначно нет. Президент [только] констатировал факты (по делу Калви. — «Газета.Ru»)», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин не высказывал «никаких личных предпочтений» по делу против основателя фонда Baring Vostok и его коллег.

Ранее сообщалось, что Путину доложат о просьбе взять под личный контроль дело Калви.