В Кремле ответили на сообщения СМИ о мнении Путина по делу Калви
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, опроверг информацию о том, что российский лидер якобы высказывался на закрытых встречах о деле основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает «Интерфакс».
В агентстве напомнили, что ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на три источника, сообщало, что Путин якобы счел оправданным возбуждение дела против Калви. Отмечалось, что президент якобы счел невозможным игнорировать подозрение в хищении 2,5 млрд руб.
«Однозначно нет. Президент [только] констатировал факты (по делу Калви. — «Газета.Ru»)», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Путин не высказывал «никаких личных предпочтений» по делу против основателя фонда Baring Vostok и его коллег.
Ранее сообщалось, что Путину доложат о просьбе взять под личный контроль дело Калви.