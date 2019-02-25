Британские министры поставили ультиматум по сделке по Brexit

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Британские министры и законодатели потребуют от премьер-министра Терезы Мэй переноса даты Brexit, если к 13 марта не будет согласована сделка по выходу страны из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра-консерватора.

Reuters уточняет, что ранее Мэй высказывалась против переноса даты Brexit и обещала, что 12 марта в парламенте состоится новое голосование по сделке.

Также ранее газета The Daily Telegraph писала, что власти Британии решили перенести Brexit.