В ЦБ рассказали про сокращение вкладов населения в банках

Вклады населения в российских банках в январе сократились на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

«Под влиянием сезонных факторов снизился объем вкладов населения, одновременно объем средств на счетах организаций вырос на 3,8%», — говорится в сообщении.

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Как говорится в аналитических материалах, в январе наблюдалось сезонное снижение вкладов физических лиц — на 0,71 трлн рублей (-1,4% с исключением влияния валютной переоценки).

Как отметили в ЦБ, с исключением эффекта корректировок и переоценки активов основные тенденции в банковском секторе, сложившиеся в 2018 году, сохранились.