FT: Трамп подал надежду на окончание торговой войны с Китаем

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Решение президента США Дональда Трампа отсрочить запланированное на начало марта повышение пошлин на китайские товары говорит о его желании достичь соглашения с Китаем, чтобы выполнить одно из своих предвыборных обещаний и избежать дальнейших кризисов в экономике США во время его переизбрания на выборах 2020 года, пишет газета Financial Times.

«Планирование саммита [c председателем КНР Си Цзиньпином] посылает сильный сигнал о том, что Трамп надеется объявить о [заключении] сделки. Главная интрига заключается в том, как именно сделка Трампа в конечном итоге будет осуществлена», — сказал Чад Боун, научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона.

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О решении отложить введение пошлин Трамп написал в твиттере. Кроме того, американский лидер сообщил, что при достижении прогресса между Вашингтоном и Пекином его администрация запланирует проведение нового саммита с председателем КНР Си Цзиньпином для «заключения соглашения». Он может пройти в резиденции Трампа во Флориде (Мар-а-Лаго).

Несмотря на оптимизм и хвалу Трампа в отношении торговых переговоров с Китаем, официальное китайское информационное агентство «Синьхуа» выразило сильный скептицизм в отношении реального прогресса или существенных уступок Пекина. Источники FT ранее говорили, что стороны по-прежнему далеки друг от друга в торговом споре.

Ранее Трамп предрек «очень большие новости» в переговорах с Китаем.