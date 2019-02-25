Трамп предрек «очень большие новости» в переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить взаимовыгодную торговую сделку с Китаем, передает Reuters.

По словам американского лидера, если переговоры с Пекином будут идти хорошо, то в ближайшие пару недель появятся «очень большие новости».

Реклама

«Китай был потрясающим. Мы хотим заключить сделку, которая будет отличной для обеих стран, и это действительно то, что мы собираемся делать», — заявил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.