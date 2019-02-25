Трамп отсрочит повышение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.
По словам американского лидера, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса в переговорах по таким важным вопросам как право на интеллектуальную собственность, передача технологий, сельское хозяйство, валюта и многим другим.
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«Как результат этих высокопродуктивных переговоров, я намерен отложить повышение тарифов, запланированное на 1 марта», — написал Трамп.
Ранее Трамп сообщал, что допускает возможность отсрочки повышения пошлин на китайские товары.