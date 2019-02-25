Трамп отсрочит повышение пошлин на китайские товары

<img src="//img.gazeta.ru/files3/737/12200737/RTX6NBRP-pic905-895x505-87249.jpg">

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.

По словам американского лидера, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса в переговорах по таким важным вопросам как право на интеллектуальную собственность, передача технологий, сельское хозяйство, валюта и многим другим.

Реклама

«Как результат этих высокопродуктивных переговоров, я намерен отложить повышение тарифов, запланированное на 1 марта», — написал Трамп.

Ранее Трамп сообщал, что допускает возможность отсрочки повышения пошлин на китайские товары.