Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»

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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии «в столбик». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, для президента очень важно понять самые мелкие детали, поскольку социальная сфера самая финансово чувствительная, важно не ошибиться при выборе решений, которые нужны обществу.

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«Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю…», — сказала Голикова в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума.