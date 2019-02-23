Элита с Уолл-стрит оказалась замешана с секс-скандале с владельцем клуба-победителя Супербоула

Американский миллиардер, известный финансист с Уолл-стрит Джон Чайлдс стал фигурантом дела о вовлечении в занятия проституцией, к которому ранее привлекли владельца клуба-победителя Супербоула «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберта Крафта, передает Bloomberg.

Сообщается, что 77-летнему было предъявлено обвинение в вовлечении в занятия проституцией. Он стал одним из 165 обвиняемых в рамках уголовного расследования дела о предоставлении секс-услуг в нескольких СПА-салонах Флориды.

Реклама

По словам Чайлдса, он не был арестован. Также он назвал все обвинения в свой адрес фальсификацией.

Ранее сообщалось, что владельца клуба-победителя Супербоула обвинили в причастности к проституции.