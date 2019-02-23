Производство водки на Украине сократилось на треть при Порошенко

Производство водки на Украине в период с 2015 по 2018 год сократилось на 31,8%, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные украинской Государственной службы статистики.

Сообщается, что в 2015 году украинские предприятия изготовили 18,603 млн декалитров (дал) водки, в 2018 году этот показатель сократился до 12,690 млн дал.

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Как отмечается, падение производства водки наблюдается на Украине в последние четыре года. Так, в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2016-ом — на 10,9%, в 2017-ом — на 17,6%, в 2018-ом — на 7,1%.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал не поставлять в Россию плохую водку и закуску.