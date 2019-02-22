Арестованного Арашукова перевели в камеру с горячей водой и новым соседом

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного по обвинениям в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве, перевели в новую камеру в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что в новой камере Арашукова есть горячая вода, но нет бывшего сокамерника, осужденного за терроризм. Теперь сосед сенатора — обвиняемый в незаконном обороте наркотиков.

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По словам источника, других жалоб у арестованного Арашукова пока нет.

Ранее сообщалось, что появились подробности расследования дела Арашуковых.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.