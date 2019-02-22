В Минприроды захотели запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих

Министерство природы России составило список животных, которых предлагается запретить содержать в домашних условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ ведомства.

В Минприроды уточнили, что данный список должен дополнить закон о запрете жестокого обращения с животными, который был принят в декабре 2018 года.

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«В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, ввезенных на территорию России», — говорится в документе.

В ведомстве предложили запретить россиянам держать дома крупных хищников (животных, вес которых превышает 20 кг во взрослом состоянии), ядовитых животных (в этот список попадают пауки), а также морских млекопитающих и крупных животных, которым сложно обеспечить необходимые условия жизни.

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