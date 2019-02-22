В Казахстане решили убрать надписи на русском с банкнот и монет

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому на казахской валюте больше не будет надписей на русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

Отмечается, что теперь на казахской валюте, тенге, будут надписи только на национальном языке. При этом в нем подчеркивается, что на инвестиционных и коллекционных монетах допускается использование иностранных языков.

Ранее сообщалось, что Назарбаев отправил правительство в отставку.