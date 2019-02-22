«Обречено на провал»: Bloomberg об обходе санкций США против Ирана

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План обхода санкций против Ирана — непродуманная идея, которая обречена на провал, пишет в редакционной колонке агентство Bloomberg.

Европейский союз пытается добиться выполнения санкций США против Ирана, выражая солидарность с обеспокоенностью администрации президента США Дональда Трампа по поводу растущей угрозы стабильности на Ближнем Востоке, пишет агентство.

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Однако Германия, Франция и Великобритания зашли так далеко, что создали специальный инструмент для торговли с Ираном, который практически предназначен для обхода американских санкций. В то же время лидеры ЕС потворствуют усилиям обойти ограничения США, убеждая таким образом иранский режим в том, что торговые отношения могут продолжаться, несмотря на решение США выйти из ядерной сделки 2015 года.

«Эта стратегия обречена на провал», — пишет агентство, добавляя: «администрация Трампа не обманется».

Президент США Дональд Трамп после выхода в прошлом году из иранской ядерной сделки возобновил санкции против Тегерана.

Европейские страны должны отказаться от финансового механизма для обхода санкций и не заставлять США блефовать, заключает Bloomberg.