Курс доллара снижается на открытии торгов

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Курс доллара падает на открытии торгов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Как отмечается, по состоянию на 10.04 мск курс доллара расчетами «завтра» снижается на 4 копейки до 65,53 рубля.

Евро в свою очередь растет на 1 копейку до 74,32 рубля.

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Ранее сообщалось, что министр экономического развития Максим Орешкин назвал условие устойчивости рубля.