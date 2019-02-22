Курс доллара снижается на открытии торгов
Курс доллара падает на открытии торгов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Как отмечается, по состоянию на 10.04 мск курс доллара расчетами «завтра» снижается на 4 копейки до 65,53 рубля.
Евро в свою очередь растет на 1 копейку до 74,32 рубля.
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Ранее сообщалось, что министр экономического развития Максим Орешкин назвал условие устойчивости рубля.