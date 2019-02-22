Медведев поручил ввести налоговый мониторинг для госкомпаний

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь она будет применяться и по отношению к государственным компаниям.

Ранее глава ФНС Михаил Мишустин предложил ввести систему налогового мониторинга для госкомпаний. Он обосновал это тем, что данный режим снижает издержки предприятий и обеспечивает прозрачность, а также повышает достоверность налоговой отчетности. Также такая система контроля позволяет на 30% сократить трудозатраты на сопровождение мероприятий по налоговому контролю.