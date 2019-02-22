Telegraph: 100 консерваторов намерены заставить Мэй отложить Brexit
Группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от Консервативной партии объединилась Brexit Delivery Group, которая намерена заставить британского премьера Терезу Мэй отложить Brexit, пишет The Telegraph.
В издании рассказали, что эта группа уведомила Мэй о том, что будет выступать против ее правительства и заставит премьера отсрочить Brexit, если ей не удастся достичь новой сделки с Европейским союзом.
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В газете отметили, что в Brexit Delivery Group собрались как сторонники, так и противники Мэй, которые при этом разделяют мнение, что выход Великобритании из состава Евросоюза должен быть регламентирован.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку для Brexit.