В МИД отреагировали на непредоставление дипломатам США доступа к Калви
В российском Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что вопрос предоставления доступа к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви находится в ведении правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее в посольстве США заявили, что МИД России не выполнил «положения двусторонней консульской конвенции», не предоставив доступа к Калви, который арестован по подозрению в мошенничестве.
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«Вопрос находится в ведении российских правоохранительных органов», — отреагировали в МИД России.
Калви был арестован на два месяца 16 февраля по решению Басманного суда Москвы.