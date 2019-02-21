Сервисы российского портала навигатора МСП могут прийти в Индию

В марте в Москве состоится первая «биржа контактов» предприятий малого и среднего бизнеса из России и Индии. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы Корпорации МСП и Национальной корпорации малых предприятий Индии (NSIC), сообщает Корпорация МСП.

Кроме того, прорабатываются вопросы сотрудничества в области возможного использования сервисов портала Бизнес-навигатора МСП в Индии и взаимодействие при развитии въездного туризма.

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«Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 172 города с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года по февраль 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались более 1,5 млн пользователей, более 1,12 млн из них – субъекты МСП», — уточняется в сообщении.

Среди сервисов – выбор вида бизнеса, расчет бизнес-плана, получение информации о конкурентах, а также кредитных продуктов и мерах господдержки, в числе которых закупки у компаний с госучастием.