«Роснефть» подтвердила статус крупнейшего налогоплательщика РФ с 4 трлн руб.

Нефтяная компания «Роснефть» в 2018 году осталась крупнейшим российским налогоплательщиком, перечислившим в бюджеты разных уровней более 4 трлн руб., сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Год стал рекордным по большинству показателей для компании. В 2018 году мы подтвердили статус крупнейшего российского налогоплательщика и по итогам года перевели в бюджет более 4 трлн рублей», — указал Сечин, которого цитирует пресс-служба правительства.

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В 2017 году объем перечисленных налогов компании в бюджеты всех уровней составили почти 2,6 трлн руб.

По данным ФНС, в 2018 году поступления налогов в консолидированный бюджет России ставили 21,3 трлн руб., в федеральный – 11,9 трлн руб.