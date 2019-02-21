Германские компании в четырех отраслях встраивают малый бизнес России в свои цепочки

Встраиванием российского малого и среднего бизнеса в цепочки поставщиков немецких компаний заинтересовались несколько компаний в области машиностроения, автостроения, металлообработки и химической промышленности, сообщает Корпорация МСП. Она совместно с Российско-германской внешнеторговой палатой и Восточным комитетом германской экономики реализует 7 дорожных карт, сообщил глава корпорации Александр Браверман в ходе конференции «Конкурентоспособная Россия - новые пути!» (Берлин).

«Те требования, которые выставляют германские компании к российским поставщикам при встраивании их в цепочки поставок, полностью соответствуют мировому уровню. Это означает, что эти же поставщики смогут поставлять свою продукцию и на другие рынки. Это элемент глобальной конкуренции», — уточнил он.

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Такая работа ведется, в частности, с компаниями «ВИЛО Рус», «ГЕА Рефрижерейшн РУС», «ВИКА МЕРА», «КЛААС» (машиностроение), «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» (автомобилестроение), БАСФ (химия) и «Хойниш ГУСС» (металлообработка).

«Так, консультационная и организационная поддержка Корпорации МСП в получении финансирования на региональном уровне позволила ООО «Гермес-Урал» модернизировать производство и стать поставщиком ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» (Германия). Кроме того, в настоящее время осуществляется подбор площадки для локализации и запуска линии по производству литой продукции компанией HEUNISCH GUSS на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.