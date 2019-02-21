В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта о наследовании пенсий

Госдума может рассмотреть законопроект о наследовании пенсий в марте. Такой примерный срок назвал «Газете.Ru» глава профильного комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По его словам, пока не ясно, когда депутаты рассмотрят внесенный проект закона о возможности наследовать пенсии.

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Он не исключил, что первое чтение, которое не состоялось 21 февраля, может пройти в марте.

Ранее депутаты Госдумы не успели рассмотреть внесенный документ во время пленарного заседания в четверг.