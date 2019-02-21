В посольстве США пожаловались на непредоставление доступа к Калви
В посольстве Соединенных Штатов в Москве заявили, что американская сторона настаивает на консульском доступе к основателю Baring Vostok Майклу Калви, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что многократно обращались к российской стороне по этому вопросу, однако за прошедшие семь дней консульский доступ так и не был получен.
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«МИД РФ до сих пор не выполнило положения двусторонней консульской конвенции и не предоставило нам возможность оказать консульскую помощь нашему гражданину», — заявили в посольстве США.
Также отмечается, что США настаивают на немедленном предоставлении доступа к Калви.
Ранее в Кремле рассказали о влиянии дела Калви на инвестклимат.