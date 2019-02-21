Орешкин рассказал об отношении Германии к «Северному потоку — 2»

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Российский министр экономического развития Максим Орешкин рассказал об обсуждении реализации «Северного потока – 2» с немецкой стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, в Германии не считают, что принимаемые по отношению к проекту меры смогут ему помешать.

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«…немецкая сторона активно поддерживает этот проект», — заметил Орешкин.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о значении «Северного потока — 2» для стабилизации газопоставок в Европу.