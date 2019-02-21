В Германии не заинтересованы в санкциях против России
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России, передает ТАСС.
«Германия хотела бы, чтобы условий для сохранения санкционного давления на Россию не было», — сказал Альтмайер.
Он отметил, что санкции были введены, «поскольку для этого были политические предпосылки».
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Он подчеркнул, что у Берлина «нет заинтересованности в санкциях».
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.