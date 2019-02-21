Песков рассказал, чем недоволен Путин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин недоволен эффективностью исполнения своих поручений в бизнес-сфере. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря, связанные с бизнесом поручения в последнем послании к Федеральному собранию были сформулированы однозначно и конкретно, поэтому не допускают «размывания идей».
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«Главным образом, в послании речь шла о том, чтобы избавиться от этой практики (необоснованного преследования бизнеса. — Газета.Ru)», — сказал Песков.
Ранее Путин высказался о давлении на бизнес.