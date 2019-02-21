Официальный курс евро снизился почти на 40 копеек

Официальный курс европейской валюты к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 22 февраля, снизился на 38,53 коп. и достиг показателя в 74,2963 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Согласно данным ЦБ, курс доллара составит 65,54 руб., уменьшившись на 31,67 коп.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 34,8 копейки и составила 69,48 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль растет к евро.