В Кремле рассказали, кто может признать Калви виновным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи с делом основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, в Кремле никогда не комментируют следственные действия.
«У нас нет сомнений, что в результате расследования будет установлена истина», — сказал Песков.
Реклама
Он добавил, что, кроме суда, никто не сможет признать Калви виновным. Он выразил уверенность, что ситуация с Калви не отразится на инвестиционном климате на территории страны.