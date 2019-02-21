В Кремле рассказали, кто может признать Калви виновным

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи с делом основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, в Кремле никогда не комментируют следственные действия.

«У нас нет сомнений, что в результате расследования будет установлена истина», — сказал Песков.

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Он добавил, что, кроме суда, никто не сможет признать Калви виновным. Он выразил уверенность, что ситуация с Калви не отразится на инвестиционном климате на территории страны.

Ранее Майклу Калви предъявили обвинение.