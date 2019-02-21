Немецкий министр объяснил значение «Северного потока — 2» для Европы

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Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о значении «Северного потока — 2» для стабилизации газопоставок в Европу, передает РИА «Новости».

По словам министра, проект играет важную роль, так как импорт норвежского и британского газа сокращается, в то время как потребности ФРГ в газе увеличиваются.

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«Этот проект в настоящий момент получил разрешения четырех из пяти стран, в значительной степени реализован», — сказал Альтмайер.

Ранее канцлер Австрии на встрече с Трампом вступился за «Северный поток — 2».